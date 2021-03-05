حظر تجول جديد بالكويت.. القرار يبدأ الأحد المقبل.. السماح بفتح المساجد أوقات الحظر.. ومصير حركة الطيران.. واستثناء بعض الفئات من القرار

*فرض حظر تجول جديد في الكويت

*عدم إغلاق المساجد في أوقات الحظر

*استثناء بعض الفئات من قرار الحظر









قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".





فيما كشف مصدر كويتي إلى الشرق السعودية، اليوم الخميس، عن عدم تأثير حظر التجول الجديد على حركة الطيران الحالية.





كما أعلن وزير الأوقاف الكويتية، عيسي الكندري، عدم إغلاق المساجد، وقت حظر التجول في الكويت، والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من الأحد المقبل.









وقال وزير الأوقاف الكويتي وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية إنه سيتم السماح للمصلين بالذهاب إلى المساجد القريبة من منازلهم سيرًا على الأقدام.









وأضاف أن المساجد في البلاد توجد في كل قطعة في كل المناطق، وسيتم التشديد على كل المساجد بتطبيق الاشتراطات الصحية بشكل تام.









ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر في الحكومة الكويتية إلى صحيفة القبس أن جميع الأنشطة في الكويت ستغلق بعد الساعة 5 مساء، ابتداء من الأحد المقبل مع تطبيق الحظر الجزئي، لكن سيتم السماح بتوصيل الطلبات من بعد هذا التوقيت للمطاعم والصيدليات والجمعيات والأسواق الموازية.





كما تقرر السماح بشاحنات الخضروات والألبان التي تمد الجمعيات والأسواق الموازية التي تأتي من الميناء، ونشاط تصليح المكيفات والطوارىء والمصاعد، بالعمل أثناء فترات الحظر.





وشددت المصادر، على أن الحظر سيتم تقييمه بعد شهر من تطبيقه، ليتم بعدها إما زيادة ساعاته أو تخفيضها أو إصدار قرار بإلغاء الحظر.





وفيما يخص الجمعيات التعاونية، أعلنت الحكومة أنها ستستقبل الزبائن في وقت الحظر من 5 صباحًا إلى 5 مساءً.





وسجلت الكويت، اليوم الخميس، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة؛ وذلك لليوم الثالث على التوالي.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة 196,497 حالة.





وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 8 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة، وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، اليوم، شفاء 1125 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 183321 حالة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 167 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12071 حالة".





وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11208 مسحات، ليبلغ مجموع الفحوصات 1822389 فحصًا، مشيرًا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 31ر15 في المئة.



