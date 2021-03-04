بشرى لـ طلاب الهندسة.. تدريب المتميزين بمؤسسات الفضاء في الخارج

قال الدكتور أحمد فراج، رئيس قسم التحكم في القمر الصناعي بوكالة الفضاء المصرية، إنه بالتعاون وزارة التعليم العالي سوف يتم السماح بسفر مجموعة من الطلاب المتميزين في كليات الهندسة للتدريب العملي الخارجي في المؤسسات الفضائية الدولة.





وأضاف "فراج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة سوف يتم إرسال طلاب مصريين للخارج للتدريب في المؤسسات الفضائية العالمية.





وأشار رئيس قسم التحكم في القمر الصناعي بوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه سوف يتم إطلاق منصة تعليمية لتكنولوجيا الفضاء في أبريل المقبل، موضحا أن وكالة الفضاء تسعى لنشر وتوطين ثقافة الفضاء في مصر.





وتابع وضح رئيس قسم التحكم في القمر الصناعي بوكالة الفضاء المصرية، أن مصر مسجل باسمها ٩ أقمار صناعية وهناك قمران تم تصنيعهما بأيد مصرية وأطلقا من محطة الفضاء الدولية في 2019 .



