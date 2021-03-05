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برلمان

برلماني يطالب بتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم السياحة

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سماح أنور
قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن كل ما تعده الدولة من إستراتيجيات لدعم وتنشيط قطاع السياحة ما هو إلا بمثابة تجهيزات استباقية لحين الخروج من أزمة كورونا، معقبا "سنلاحظ أكثر كم المكاسب والعوائد أما الآن مرحلة إعداد".

طالب " ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة استغلال الأراضي المحيطة بمبني المساحة الواقع علي كورنيش النيل بالأقصر وأيضا ما حول مصنع السكر بمدينة أرمنت، قائلا "في مساحات شاسعة متبقية تصلح لعمل عدد من المشروعات بها لازم نستغلها".

ناشد عضو مجلس النواب، بتفعيل مبادرات البنك المركزي في دعم العمال والمنشآت الفندقية وذلك من أجل تقديم مستوي خدمة متميز ورفع الأعباء عن كاهل العاملين بالقطاع .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد.  

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية، على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدًا تنمويًا متكامل الأركان، سياحيًا واقتصاديًا وخدميًا، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل، سعيًا لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس، ولتوفير فرص عمل إضافية، في إطار الاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية.
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