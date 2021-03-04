شريف الجبلي عن تضامن تونس مع مصر في قضاياها الإقليمية: خطوة إيجابية ومشجعة





وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي ، إن الأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا تستدعي تكثيف المشاورات بين تونس ومصر.









وأضاف الجرندي ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري السفير سامح شكري ، أن تونس عضو في مجلس الأمن ، وأنها على استعداد للتشاور مع الشقيقة مصر في كل ما يهمها من قضايا قد تقتضي رفعها إلى مجلس الأمن ، معقبا: ننسق في شأنها ونتعامل على أساسها وعلى أساس المصلحة المصرية البحتة .





وأكد الجبلي ، في تصريحات لـ صدى البلد ، أن مصر تنسق مع الأشقاء في كافة قضايا المنطقة خاصة القضايا الشائكة وذات الاهتمام المشترك، وأن دعم الأشقاء لمصر متواصل، لافتا أن تصريحات الوزير التونسي مشجعة لأن هناك قضايا مهمة جدا لمصر أبرزها ما يتعلق بالأمن المائي.





وعن عرض الوزير التونسي وإعلان بلاده أنها على استعداد للتشاور مع الشقيقة مصر في كل ما يهمها من قضايا قد تقتضي رفعها إلى مجلس الأمن بصفة بلاده رئيسا لمجلس الأمن ، قال الجبلي ، أن مصر تحرص دائما على حل قضاياها عن طريق الاتحاد الأفريقي وتحديدا القضية الأهم لنا وهي قضية سد النهضة والوصول لاتفاق مُرضٍ للجميع.









وأشار الوزير التونسي، إلى أن هناك اتصالا دائما وتنسيقا في كافة القضايا المطروحة، وسوف يواصلون العمل على هذا الأساس حتى يعطوا رسائل لشركائهم مفادها أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض ، مؤكدا ، الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي.





واختتم "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كل القضايا المطروحة في المنطقة".