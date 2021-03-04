حدث بالفعل.. احتجاز رجل لمدة تزيد على 40 عاما بعد قيام شخصين باختطافه

تم اتهام رجلين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بعد افتضاح أمرهما بالعثور على رجل قاما باحتجازه حيا لمدة تزيد على 40 عاما.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على رجل يبلغ من العمر 58 عاما في كوخ متهالك بطول 6 أقدام، وصرح للشرطة بأنه يعيش به منذ 40 عاما كاملة بعدما قام رجلان باختطافه.









وفي أكتوبر 2018 ، اكتشفت الشرطة الرجل البريطاني الذي يُزعم أنه كان محتجزًا في كوخ أخضر متهالك في كارلايل، كمبريا، ويعتقد الضباط أن الضحية كان محتجزًا منذ أن كان يبلغ من العمر 16 عامًا.









وتم العثور عليه أثناء مداهمة للشرطة في عام 2018، وكان جالسا على كرسي أمام تليفزيون، وبجواره سرير متحرك على الأرض ومدفأة كهربائية، وتم توجيه التهمة إلى رجلين قاما باختطافه كلاهما يدعى بيتر، سوايلز، يبلغان من العمر 80 و 55 عامًا، أمام محكمة كارلايل الابتدائية.









ويعيش الرجلان في كارلايل ولكن في أماكن مختلفة، وتم توجيه عدد من التهم إليهما منها تهمة التآمر لتنظيم سفر شخص بغرض استغلاله، الامر الذي يتعارض مع المادة 2 من قانون العبودية الحديثة لعام 2015، والقسم 1 من قانون القانون الجنائي لعام 1977.







