تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محطة مياه في مدينة نصر

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مياه الشرب لتغذية منطقة مدينة نصر، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا لمدخل ومخرج الطريق الداعم (الطريق الدائرى) تجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى على النحو التالى:
مخرج مدينة الواحة للقادم من ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى تجاه الطريق الدائرى بداية من الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 4/3/2021 وحتى 6 صباحًا يوم السبت الموافق 6/3/2021.
مدخل مدينة الواحة للقادم من الطريق الدائرى تجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى .. بداية من الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 11/3/2021 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 13/3/2021.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.