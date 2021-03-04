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توك شو

فتاة تعود لوالدتها بعد غياب 14 عامًا .. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:42 م
سيدة تبكي
سيدة تبكي
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البهي عمرو
عرضت قناة "النهار"، ببرنامج صبايا الخير، تقديم الإعلامية ريهام سعيد، خلال حلقة سابقة مقطع فيديو لـ سيدة تحدثت عن غياب ابنتها منذ 14 عامًا وعدم رؤيتها بسبب خلافات أسرية.

وظهرت السيدة خلال فيديو على قناة النهار، تؤكد أنها بعد ساعات من ظهورها على التلفزيون ببرنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، تواصلت مع ابنتها وسمعت صوتها.

تحدثت عن مكالمتها الهاتفية الأولي مع ابنتها، التي لم ترها منذ 14 عامًا، موجهة الشكر لريهام سعيد، مؤكدة أنها في أسعد أيام حياتها، وتمكنت من سماع صوت ابنتها لأول مرة في حياتها.

وواصلت قائلة: "أنا مش مصدقة نفسى.. أنا بسمع صوت بنتي جنا.. أول مرة أسمع صوتها من أول ما اتولدت.. لا أصدق ما حدث..قلبي يكاد يتوقف من الفرحة".

ودخلت فى حالة بكاء شديد قائلة: " الحمد لله انا سمعت صوت جنا، هى كلمتنى و انا كلمتها".



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