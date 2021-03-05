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إيهاب الحنفي: الهجرة من الريف للحضر أحد أسباب العشوائيات.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:07 ص
العشوائيات
العشوائيات
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محمد القاضي
قال إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إن الهدف من المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى هو معالجة مشكلة العمران القائمة حاليا وتوفير رصيد سكني يعالج مشكلات كبيرة.


وأضاف "الحنفي"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من ضمن أسباب ظهور العشوائيات هو الهجرة من الريف للحضر بحثا عن مصادر أخري للرزق.
 

وأشار منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات يكمن في استغلال الأراضي الفضاء التي تمتلكها الدولة وليست مستغلة، وتكون عبارة عن مخازن أو مصانع مغلقة، خاصة وأن الدولة تمتلك أراضي مميزة داخل المحافظات.


وأوضح منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى له عوائد كبيرة جدا سواء اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو عمرانية من خلال توفير وحدات سكنية، وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية، مؤكدا أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من شأنه تحسين الصورة البصرية والعمرانية.
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