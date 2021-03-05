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توك شو

أسامة منير عن حياته العملية: أنا مذيع صغير جدا ومطرب على قدي

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:33 ص
الإعلامي أسامة منير
الإعلامي أسامة منير
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ندى رأفت

عقب الإعلامي أسامة منير ، عن حياته العملية ، سواء في الإذاعة أو الغناء ، قائلًا : " انا لا إعلامي كبير ، ولا فنان قدير ، أنا مُذيع صغير جدًا ، ومُطرب على قدي " .

وأضاف " أسامة منير " خلال لقائه مع برنامج " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن طريقة غنائه للأغنية الجدية " أنا " تختلف عن أي أغنية في مصر، معقبًا : " أغنية أنا هي حالة ، والغنوة جاز مش شرقي " .

وتابع الإعلامي ، أن سبب اختياره لهذا النوع من الموسيقى " جاز " ، أنه يحبه ، قائلًا : "أنا بعشق النوع ده من الموسيقى ، وبغنيه ببحة صوت مختلفة " .

وأكمل : " وأنا صغير كنت بغني الأغاني الأجنبية بنفس النوع ده من الموسيقى " .

وكشف " منير " ، قائلًا : " هناك حوالي أكثر من 3 آلاف إعلان مغنيهم بنفس النوع ده ، بس الناس مش تعرف إن أنا  اللي مغني أغاني الإعلانات ديه " .

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