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سيارات

شاهد اختبار تويوتا ميراي 2021 في السوق الأوروبي.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
تويوتا ميراي 2021
تويوتا ميراي 2021
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أماني نوار
كشفت شركة تويوتا عن سيارتها الرائدة ميراي 2021 للسوق الأوربية كأنها أحدث سيارة كهربائية ، والتي تعمل بخلايا الوقود،كما تمثل تويوتا ميراي 2021 الكهربائية الجديدة، حيث أنها تحولت إلى النظام الأساسي المعياري الخلفي وجعلها أطول وأعرض من سابقتها.

واستطاعت ميراي الجديدة أن تتسارع من صفر إلى 100 كلم في 9 ثوان ، وذلك بمقدار 0.6 ثانية ، مع ضبط السرعة القصوى على 108 ميل في الساعة ، كما رتبت تويوتا 3 خزانات هيدروجين عالية الضغط بتكوين T.

وسنجد أن سعة الخزانات الاكبر لسيارة تويوتا ميراي بتقديم مدى قيادة يبلغ حوالي 404 أميال ، كما يمكن للعملاء في الأسواق الاوروبية الاختيار بين مستويات من التجهيز ، متوسط وعالي ومرتفع ، كما أن السيارة تتمتع بعجلات 19 بوصة ، بالإضافة إلى نظام المعلومات والترفيه 12.3 بوصة ، وتتميز بمصابيح أمامية ثنائية الصمام .

وسنجد أن الفئة الأعلى من ميراي جاءت بعجلات 20 بوصة ، وعجلات سوداء مع وجود سقف زجاجي بانورامي ثابت، بالإضافة إلى متابعة العرض،  ووجود مرآة رؤية خلفية رقمية ، مع 3 مناطق تحكم لهواء التكييف بالأمام وللمقاعد الخلفية  وللوحة التحكم الأمامية .
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