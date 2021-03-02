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سيارات

طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:08 م
تويوتا ياريس 2021
تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد
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اشرف عطية
تستعد شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية لطرح موديل جديد سيتم تدشينه في مصر خلال أيام، وهو موديل تويوتا ياريس toyota yaris الشكل الجديد الجيل الرابع وسيتم طرحها نهاية الأسبوع الجاري في الشيخ زايد التابعة لمدينة السادس من أكتوبر.

تويوتا ياريس toyota yaris الشكل الجديد معززة بمصابيح أمامية جديدة مع شبكة تهوية سوداء كبيرة  ومصابيح شبورة على شكل حرف L مقلوب مع شعار تويوتا الذي يعلو شبكة التهوية الأمامية مع سقف أسود ومرايا سوداء خارجية مما يعطي تناقض لوني بين لون الهيكل الأصلي ولون السقف وبعض الأجزاء ليطفي روح الرياضية عليها لتنال اعجاب محبي هذه الفئة في مصر.

وتأتي تويوتا ياريس toyota yaris الشكل الجديد في مصر بتصميم مختلف بعض الشيء يزيد في الجانب الرياضي للسيارة حيث تم تقليل ارتفاع السيارة لتتماشي مع الجانب الرياضي وكذلك تقليل الطول الاجمالي لها، ولكن السعة الداخلية للسيارة لم تتأثر بسبب زيادة عرض السيارة وزيادة طول قاعدة العجلات في نفس الوقت مما وفر مساحة داخلية أوسع.

وحتى الآن لم تعلن تويوتا اي معلومات رسمية حول تويوتا ياريس toyota yaris الشكل الجديد في مصر، وهذا الجيل تم طرحة عالميا أواخر عام 2019 ، وجاء بمواصفات جديدة ومحرك هايبرد وسنوافيكم بالتفاصيل الرسمية أولا بأول فور صدورها من تويوتا.
طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور
طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور
طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور
طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور
طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور
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