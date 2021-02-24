أسعار القائمة الكاملة لطرازات تويوتا 2021 في السعودية

يعشق سائقو الخليج بعض من العلامات التجارية لصناعة السيارات بعينها، بسبب تلبية احتياجاتهم داخل السيارات التى يستخدمونها، مثل السيارات ذات الدفع الرباعى والـ SUV كبيرة الحجم التى يستخدمونها فى هوياتهم الصحراوية المعروفة للجميع.





ومن بين هذه المركات العالمية للسيارات، جاءت شركة تويوتا اليابانية لتحتل الصدارة والمركز الأول عن استحقاق، لذلك تسعى دائما الشركة فى طرح أفضل طرازاتها وفى اسرع وقت بمنطقة الخليج وبالتحديد فى المملكة العربية السعودية.





وخلال التقرير التالى نعرض اليكم القائمة الكاملة لطرازات تويوتا المطروحة فى المملكة العربية السعودية وعددها 20 طراز موديل 2021، لتصبح بذلك هذا السوق واحد من اكبر اسواق الشركة على مستوى العالم.





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1- تويوتا كورولا 2021

وتأتي تويوتا كورولا 2021 بسعر يبدأ من 74,572 ريالا، وتباع أغلى نسخها بسعر 99,392 ريالا.





2- تويوتاSupra 2021





وتأتى تويوتا Supra 2021 بسعر يبدأ من ريال 203,910 ، و تباع أغلى نسخها بسعر 278,528 ريال.





3- تويوتا جرانفيا 2021

وتأتى تويوتا جرانفيا 2021 بسعر يبدأ من 201,287 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 207,207 ريال.

4- تويوتا C HR 2021

وتأتى السيارة تويوتا C HR 2021 بسعر يبدأ من 105,425 ريالا، وتباع أغلى نسخها بسعر 105,425 ريالا.

5- تويوتا افالون 2021

وتأتى السيارة تويوتا افالون 2021 بسعر يبدأ من 134,343 ريالا، وتباع أغلى نسخها بسعر 171,003 ريال.

6- تويوتا افانزا 2021

وتأتى السيارة تويوتا افانزا 2021 بنسخة واحدة بسعر 89,850 ريالا.





7- تويوتا كامري 2021

وتأتى السيارة تويوتا كامري 2021 بسعر يبدأ من 95,406 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 103,100 ريال.

8- تويوتا اف جاي كروزر 2021

وتأتى السيارة تويوتا اف جاي كروزر 2021 بسعر يبدأ من 151,307 ريال ، وتباع أغلى نسخها بسعر 201,000 ريال.





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9- تويوتا فورتشنر 2021

وتأتى السيارة تويوتا فورتشنر 2021 بسعر يبدأ من 114,700 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 164,172 ريالا.

10- تويوتا هايس 2021

وتأتى السيارة تويوتا هايس 2021 بسعر يبدأ من 106,791 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 152,446 ريالا.

11- تويوتا هايلاندر 2021

وتأتى السيارة تويوتا هايلاندر 2021 بسعر يبدأ من 143,451 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 185,348 ريالا.

12- تويوتا هايلكس 2021

وتأتى السيارة تويوتا هايلكس 2021 بسعر يبدأ من 77,740 ريالا، و تباع أغلى نسخها بسعر 152,835 ريالا.

13- تويوتا إنوفا 2021

وتأتى السيارة تويوتا إنوفا 2021 بسعر يبدأ من 99,733 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 108,613 ريالا.

14- تويوتا لاند كروزر 2021

وتأتى السيارة تويوتا لاند كروزر 2021 بسعر يبدأ من 205,272 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 351,797 ريالا.

15- تويوتا لاند كروزر (بيك أب) 2021

وتأتى السيارة تويوتا لاند كروزر (بيك أب) 2021 بسعر يبدأ من 129,676 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 162,350 ريالا.

16- تويوتا لاند كروزر برادو 2021

وتأتى السيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2021 بسعر يبدأ من 149,030 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 201,287 ريالا.

17- تويوتا راف4 2021

وتأتى السيارة تويوتا راف4 2021 بسعر يبدأ من 101,896 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 144,476 ريالا.

18- تويوتا راش 2021

وتاتى السيارة تويوتا راش 2021 بسعر يبدأ من 76,052 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 712,790 ريالا.

19- تويوتا يارس 2021

وتاتى السيارة تويوتا يارس 2021 بسعر يبدأ من 59,202 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 59,202 ريال.

20- تويوتا يارس سيدان 2021

وتاتى السيارة تويوتا يارس سيدان 2021 بسعر يبدأ من 52,258 ريال ، و تباع أغلى نسخها بسعر 59,089 ريالا.