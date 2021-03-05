17 فائدة لتناول الجزر.. أهمها الخامسة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ فوائد الجزر.





1. مد ر للبول ، عصيره يعالج الاستسقاء و انحباس الماء بالجسم ، كما يعالج امراض الكلى المزمنة و مشاكل المثانة البولية ، يفتت الرمل و الحصى .

2. يعالج النقرس .

3. يعالج النفخة ، يطرد الارياح ، يوقف الاسهالات ، مكرع و مجشئ و يمنع حموضة المعدة .

4. يعالج البهاق .

5. بذر الجزر يعالج الامراض النفسية و التوتر و اعتلال المزاج .

6. يعالج امراض الحساسية و الشري و الاكزيما ، ويمنع حب الشباب و يعالجه .

7. الجزر و بذره ينشط الكبد ، ويمنع الريقان .

8. يرفع مستوى البوتاسيوم في الدم ،ويستعمل مع مدرات البول التي تخفض مستوى الكالسيوم بالدم ، التي تؤدي الى مشاكل صحية و نفسية مثل اعتلال المزاج .

9. بذره يعالج امراض الصدر و السعال .

10. يكثر الدم في الدورة الدموية عند النساء .

11. مصدر مهم للكاروتينويدات Carotenoids وهي مواد كيماوية موجودة في النباتات و خصوصًا الجزر ، وهي مدار البحث لمنافعها في مكافحة السرطانات ،

وهنالك نوعان من هذه المواد :

- النوع الاول : ألفا كاروتين ، وهو يمنع نمو السرطانات .

– النوع الثاني : بيتا كاروتين ، يمنع احتمال حدوث سرطانات و امراض القلب . وهنالك ابحاث من قبل المؤسسة الامريكية للسرطان لأجل منافع الجزر ، فالذين يأكلون الجزر تخف احتمالات إصابتهم بالسرطانات .

12. يحتوي الجزر على مادة تسمى Calcium Pectate : وهي من انواع الالياف السائلة وهو مادة تخفض مستوى الكوليسترول بالدم . والصحيح ان تناول جزرتين باليوم يخفض مستوى الكوليسترول 20% بالدم .

13. إن مادة بيتا كاروتين تمنع قصر النظر ، و مرض العشى الليلي .

14. إن فنجانين من عصير الجزر يوميًا يمنع الامراض المذكورة و يمنع تضخم الطحال .

15. إن تناول الجزر يوميًا يضفي المرح على الانسان .

16. يمنع تناول الجزر حصول الجلطات الدموية .

17. ينعم الصوت و ينقي الاوتار الصوتي



