شادي محمد يوجه نصيحة لـ موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب

وجه شادي محمد كابتن الأهلي والمنتخب السابق نصيحة لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب في مباراة الجولة الثالثة من بطولة دوري ابطال افريقيا





وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن موسيماني عليه بخلق دوافع جديده للاعبين من اجل تحقيق الفوز مشددا ان الأهلي خلال الفترة الماضية توج ببرونزيه كاس العالم للاندية وهو ما قد يتسبب في تراجع دوافع اللاعبين





وتابع أن موسيماني مدرب كبي و حقق مع الاهلي انجازات رائعة ستضاف لتاريخ النادي مشددا انه من الصعب انتقاده او الحديث عن اي سلبيات.





وتابع ان الفريق يفتقد قليلا لـ النزعه الهجومية وبحاجه للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة.





وأضاف " فريق بيكسب سلبيات ايه اللي اتكلم فيها ".