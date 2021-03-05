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رياضة

ميدو: لو تم تغيير اسم بيراميدز بآخر كانت ستتحسن علاقته بالأهلي

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:21 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام ميدو المستشار الفني لـ فريق بيراميدز عن رأيه في اروابارينا المدير الفني للفريق وإمكانية رحيله فأكد انه مدرب كبير وحقق العديد من الانجازات خلال مشواره ابرزها الدوري الارجنتيني. 

وأكد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن اروابارينا لا يقبل التدخل في عمله مطلقا مشددا أن وظيفته هي شرح طريقه تفكير اللاعب المصري للمدرب وكيفية التعامل معه ولكن طريقة اللعب او اختيارات اللاعبين فهي من اختصاصه.

وأضاف أن سر تراجع اداء الفريق كانت سبب الدفع بـ 7 او 8 لاعبين في القوام الأساسي للفريق بشكل مفاجىء على الرغم من قدومهم من مدارس مختلفة مشددا أن اي فريق آخر كان سيتعرض للأمر ذاته

وتابع انه يسعى في الفترة المقبله لتحسين علاقة النادي بالإعلام لذلك فسيتم فتح باب المران للاعلام مرة في الشهر. 

اما عن علاقة بيراميدز بـ الاهلي فأكد ان الازمة كانت بين الاهلي والادارة السابقه مشددا أن الادارة الحالية مظلومة وهدفها الاستثمار فقط وليس مناطحة الاهلي او الزمالك.

وأضاف أنه كان يجب تغيير اسم النادي مع رحيل الادارة السابقة والذي كان من شأنه تحسين علاقة النادي بـ الأهلي .
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