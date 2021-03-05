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فن

بإطلالة ساحرة.. نيرمين الفقي تتغزل في نفسها عبر انستجرام

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:43 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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محمد بدران
نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورًا جديدة لها عبر خاصية "ستوري" علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" 

واختارت "نيرمين" فستانًا باللون الأسود عاري الكتفين كإطلالة لها في الصورة اما الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي الماكياج الناعم مع استخدام احمر الشفاه، نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت "نيرمين" على إحدى الصورتين، تتغزل في نفسها: " لاتوجد امرأة ليست جميلة فربك عادل وضع في كل امرأة جمال يمكن ان يراه شخص ولايراه آخر فكل امرأة تتمتع بقدر من الجمال لايراه إلّا من أحبها بصدق"

وتشارك حاليا النجمة نيرمين الفقي في تصوير مسلسل "ضل راجل" يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح. 


المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.


بإطلالة ساحرة.. نيرمين الفقي تتغزل في نفسها عبر انستجرام
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