تعرف على سعر الدولار اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة 5- 3-2021، تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية .
سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و 15.62 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 15.72جنيه للبيع و 15.62 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 18.96 جنيه للبيع و 18.78جنيه للشراء.
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.12جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.05 جنيه للبيع 48.85 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع