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تعرف على سعر الدولار اليوم .. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:02 ص
الدولار
الدولار
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة 5- 3-2021، تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و 15.62 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 15.72جنيه للبيع و 15.62 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 18.96 جنيه للبيع و 18.78جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.12جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.05 جنيه للبيع 48.85 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع

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