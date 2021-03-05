تعرف على سعر الدولار اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة 5- 3-2021، تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية .





سعر الدولار اليوم





وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و 15.62 جنيه للشراء.





سعر اليورو





سعر اليورو 15.72جنيه للبيع و 15.62 جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني





سعر الجنيه الإسترليني 18.96 جنيه للبيع و 18 .78جنيه للشراء.





سعر الريال السعودى





سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.12جنيه للشراء.





سعر الدينار الكويتى





سعر الدينار الكويتى 52.05 جنيه للبيع 48.85 جنيه للشراء.





وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع



