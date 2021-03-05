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أخبار العالم

العراق.. 5 قرارات جديدة بشأن الدراسة والامتحان.. تعرف عليها

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:40 ص
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، خمسة قرارات جديدة بشأن الامتحانات والدوام الرسمي.

ووفقا السومرية نيوز تضمنت قائمة القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي العراقية ، الاستمرار بالدراسة الكترونيًا لطلبة الدراسات الأولية في جميع الجامعات العراقية كافة، وأن يكون تطبيق الجزء العلمي للمراحل المنتهية لكلية الطب البشري وطب الاسنان والتمريض حضوريًا.

كما تضمنت القرارات استئناف امتحانات نهاية الكورس الاول لطلبة الدراسات العليا في يوم الاثنين الموافق 15/3/2021 حضوريًا.

فتح الاقسام الداخلية للطلبة المشمولين أعلاه مع مراعاة ما ورد في كتاب جهاز الاشراف والتقويم العلمي ذي العدد ج ق/532 في 23/2/2021 الفقرة الثانية، والالتزام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في التباعد ولبس الكمامات واستخدام المعقمات.

يذكر، أن تعزيزات عسكرية وصلت من الجيش العراقي إلى محافظة ذي قار قادمة من محافظة نينوى لتأمين زيارة بابا الفاتيكان.

ومن المقرر أن يصل البابا فرنسيس، اليوم الجمعة إلى بغداد، فيما يقيم الأحد قداسًا في أربيل (كردستان العراق) في ملعب رياضي. وسيمر -أيضا- بالموصل معقل تنظيم داعش الإرهابي السابق، في شمال البلاد.

ولن يتمكن البابا من الاختلاط بالحشود كما يحب، لأن السلطات العراقية فرضت الإغلاق التام من الجمعة إلى الإثنين. وهو سيستخدم على الأرجح سيارة مصفحة في أغلب تنقلاته.

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