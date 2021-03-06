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فن

شاهد | درة وزوجها برفقة شريف رمزي وزوجته يحتفلون بعيد ميلاد إنجي علاء

السبت 06/مارس/2021 - 05:50 ص
درة وزوجها برفقة
درة وزوجها برفقة شريف رمزي و زوجتة
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مرنا محمود
احتفلت  الفنانة درة بعيد ميلاد المؤلفة إنجي علاء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت درة في الصورة برفقة زوجها هاني سعد والفنان شريف رمزي وزوجته وعلقت قائلة: كتير من الحب. 

وتعود درة  لاستكمال تصوير فيلمها الجديد  "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
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