ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد| أحمد مجدي يستعرض لياقتة البدنية فى الجيم

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد مجدي فيديو جديد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر أحمد مجدي وهو يستعرض لياقتة البدنية من إحدي صالات الجيم .

يذكر أن الفنان أحمد مجدى روج لمسلسله الجديد "بنت السلطان " من  خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وبدأت النجمة روجينا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بنت السلطان" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث انتهى المخرج أحمد شفيق من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية .

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، ومحمود حافظ و باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.
شاهد| أحمد مجدي يستعرض لياقتة البدنية فى الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها