حملات على محلات اللحوم والدواجن بالأقصر ومحاضر للمخالفين.. صور

أوضح الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تشكلت لجنة مكونة من الدكتورة آمال اديب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والدكتورة نيفين رفعت طبيبة بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وبإشراف من الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة بمديرية التموين وكذلك مباحث التموين وشرطة المسطحات والبيئة.





وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات للمرور علي محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك أماكن تخزينها في الثلاجات.





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وقد أسفرت الحملة عن تحرير 2محضر باجمالى وزن 40كجم أسماك متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و35كجم لحوم مفرومة ومصنعات لحوم ودواجن متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و16كجم دواجن متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وكذلك تم تحرير 9 محاضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي وزن22 كجم بمركز إسنا.



