في زيارة تاريخية.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل البابا فرنسيس بـ بغداد

وتبدأ زيارة البابا فرنسيس من العاصمة بغداد وتشمل النجف والموصل وأربيل، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعدت السلطات العراقية مراسم استقبال في مطار العاصمة العراقية بغداد ترحيبا ببابا الفاتيكان، كما شهد قصر بغداد تحضيرات أيضًا من جانب حرس الشرف لاستقبال البابا.

وكان التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.





وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".



