ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في زيارة تاريخية.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل البابا فرنسيس بـ بغداد

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:22 م
مصطفى الكاظمي والبابا
مصطفى الكاظمي والبابا فرنسيس
Advertisements
محمد عثمان
استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بابا الفاتيكان فرنسيس، في زيارة تاريخية يجريها الأخير، رغم التحديات الأمنية التي يشهدها العراق خلال الفترة الماضية.

وتبدأ زيارة البابا فرنسيس من العاصمة بغداد وتشمل النجف والموصل وأربيل، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعدت السلطات العراقية مراسم استقبال في مطار العاصمة العراقية بغداد ترحيبا ببابا الفاتيكان، كما شهد قصر بغداد تحضيرات أيضًا من جانب حرس الشرف لاستقبال البابا.

وكان التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.

وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".

وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، بُثت عشية توجهه إلى العراق: "أوافيكم حاجا تائبًا، لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب. أوافيكم حاجا يسوقني السلام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفاتيكان يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة البابا فرنسيس المرتقبة لـ العراق

قبيل زيارته التاريخية.. البابا فرنسيس يوجه رسالة إلى العراقيين

قبل الزيارة الموعودة.. ماذا قال بابا الفاتيكان عن رحلته لـ العراق؟

البابا فرنسيس يلتقي لاجئين من العراق قبل مغادرته إلى بلادهم

طائرة البابا فرنسيس تدخل أجواء العراق استعدادا للهبوط في مطار بغداد

شيخ الأزهر عن زيارة بابا الفاتيكان للعراق "أدعو الله له بالتوفيق"

ترشيحاتنا

سيناريوهات الإقصاء للأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا

موقع هولندي: مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

سجلوا أهدافا مؤثرة للمنافسين.. معارو الأهلي والزمالك نجوم بره الخدمة في القطبين

Perodua سيارة جديدة تنافس هيونداي وكيا |فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها