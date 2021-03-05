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بالطبول والسيوف.. استقبال حافل لـ بابا الفاتيكان في أولى زياراته للعراق

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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إسراء صبري
استقبل الشعب العراقي بابا الفاتيكان بالطبول والسيوف والرقص على الأغاني التراثية.

وكان فى استقبال البابا فرنسيس، رئيس الوزراء العراقي، وأقيم للبابا فرنسيس مراسم استقبال رسمية.

أفصح الموقع الرسمي لدولة الفاتيكان عن التفاصيـل الخاصة برحلـة البابا فرنسيس إلى العراق، التي تبدأ رسميًا اليوم الجمعـة.

ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعـة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة في فلسطين آنذاك.
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