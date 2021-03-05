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محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1580 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية  .

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية نزلة البرقي مركز الفشن على مدار يومي" الأربعاء والخميس 3 و4 مارس الجاري" مكونة من 10 عيادات فى  9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1580 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان -معمل دم  182- معمل طفيليات 47 - حالات  الأشعة 26- استصدار 5 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد  55 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج  - موجات فوق صوتية 90 حالة.

وشملت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد  100 مواطن، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 101 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

الكشف وتوفير العلاج لـ 1580 مواطن في قافلة طبية ببني سويف
الكشف وتوفير العلاج لـ 1580 مواطن في قافلة طبية ببني سويف
الكشف وتوفير العلاج لـ 1580 مواطن في قافلة طبية ببني سويف
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