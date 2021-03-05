عمليات العراق: تأمين جوي.. ونشر قوات الأمن بمحيط أماكن زيارة البابا.. فيديو

قال اللواء تحسين خفاجي، المتحدث باسم القيادات العمليات المشتركة العراقي، إن هناك استعدادات أمنية كبرة لزيارة البابا فرانسيس، منذ أسابيع مضت، وتم تهيئة كافة أساليب الدفاع الجوي إلى جانب نشر القوات الأمنية، وتأمين الطرق بالكامل.





وأضاف اللواء تحسين خفاجي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن زيارة البابا فرانسيس للعراق بمثابة رسالة بأن العراق ينعم بالسلام، ومصمم على دحر الإرهاب، والتعامل مع كل دول العالم بالمحبة والسلام.





ولفت إلى أن زيارة البابا الفاتيكان ستضم بعض المحافظات العراقية ، على راسها "النجف وأربيل"، وبعض المدن التي تعرض فيها المسيحيون لأعمال إرهابية.





ويرافق البابا، على متن الطائرة التي يتكون طاقمها من ثلاثة طيارين وثماني مضيفات، إضافة إلى الوفد البابوي، ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.





ورحلة البابا هذا اليوم برقم 180 للزيارات البابوية الخارجية على متن طائرة تابعة لشركة اليتاليا، التي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس الى الأراضي المقدسة في فلسطين آنذاك.



