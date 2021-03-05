شاهد.. افتتاح مسجد الرحمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

افتتح الشيخ حسن أمير مدير إدارة أوقاف إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بمركز ومدينة إسنا جنوبي المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده، علي مساحة 5 قراط بتكلفة 5 مليون جنيه، وألقى مدير أوقاف إسنا خطبة الجمعة، وكانت بعنوان رحلة الإسراء ومكانه الحبيب محمد .





وحضر الإحتفال بافتتاح المسجد، أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عطالله عضو مجلس الشيوخ، والشيخ منصور صقر رئيس قسم الأرشاد الديني والقرأن، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف إسنا.





وأشاد مدير أوقاف إسنا، بدور رواد المساجد وأبناء المدينة في الإسهام في إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

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