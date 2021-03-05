ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. افتتاح مسجد الرحمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
افتتح الشيخ حسن أمير مدير إدارة أوقاف إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بمركز ومدينة إسنا جنوبي المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده، علي مساحة 5 قراط بتكلفة 5 مليون جنيه، وألقى مدير أوقاف إسنا خطبة الجمعة، وكانت بعنوان رحلة الإسراء ومكانه الحبيب محمد .

وحضر الإحتفال بافتتاح المسجد، أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عطالله عضو مجلس الشيوخ، والشيخ منصور صقر رئيس قسم الأرشاد الديني والقرأن، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف إسنا.

وأشاد مدير أوقاف إسنا، بدور رواد المساجد وأبناء المدينة في الإسهام في إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

يأتى ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعمًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .
شاهد.. افتتاح مسجد الرحمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر
شاهد.. افتتاح مسجد الرحمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر
شاهد.. افتتاح مسجد الرحمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر
شاهد.. افتتاح مسجد الرحمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء ..الأوقاف تعلن افتتاح 10 مساجد غدا بمحافظتي الفيوم وأسوان

إصابة عامل سقط من أعلى باخرة سياحية في إسنا جنوب الأقصر

حملة نظافة مكبرة في جنوب الأقصر.. صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مسجدًا جديدًا بقرية روينة.. صور

ضبط 17 فردا بدون كمامة وتغريمهم بالأقصر .. صور

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا الجمعة المقبلة

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

موجز السوشيال ميديا .. وكيل صلاح يلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول.. شوبير تطورات جديدة في أزمة كهربا وموسيماني

الزمالك فى خطر.. مجدي عبدالغني يحذر من عواقب تصعيد أزمة أتشيمبوينج

موعد نهائي كأس إسبانيا.. برشلونة ضد أتلتيكو بلباو والقنوات الناقلة

الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا.. وتوجه تحذيرًا للحكومات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب