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محافظات

مليار و257 مليون جنيه.. حصيلة طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد الهجان أن إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية من المواطنين بلغ 223910 طلبات تصالح، كما تم تحصيل مليار و257 مليون و566ألف جنيه.

وكان محافظ القليوبية قد شكل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتى لا تتناسب قيم التصالح التى تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

من ناحية أخرى أجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية لتفقد عدد من المشروعات في مختلف القطاعات بمدن شبين القناطر والخانكة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 فدان لخدمة عدد من القرى وهم ( تل بني تميم- كفر سليمان الور- كفر سعد بحيري- كفر الشرفا- منشأة الكرام) وتعمل المحطة بطاقة  ٢٠ ألف متر٣/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية .

وجدير بالذكر أن المحطة ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية، وهو نظام تقني حديث لا يضر بالبيئة ولن ينتج عنه أي روائح كريهة أو ضارة بصحة المواطنين، كما تم عمل دراسة الأثر البيئي للمحطة والتي ثبت عدم تسببها في أي أضرار سواء على صحة المواطن أو البيئة.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء المحطة، حيث جاري تمهيد الموقع وإنشاء سور على كامل المحطة، ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيرا، وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى. 
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