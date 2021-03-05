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محافظات

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد والفنان هاني شاكر يتفقدون حديقة فريال

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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محمد العزاوي
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان هاني شاكر اليوم الجمعة حديقة فريال التاريخية، وذلك فى إطار زيارة زيرة الثقافة لبورسعيد لإطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ٢٠٢١ .

وأشادت وزيرة الثقافة والفنان هاني شاكر بمستوى حديقة فريال والتى تعد من المنتديات الترفيهية الرائعة بالمحافظة والتى تتواكب مع الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التي تمت بحديقة فريال معتبرًا أن الحديقة صرح خدمي وترفيهي عظيم لأهالى بورسعيد .

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة، بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة لافتًا إلى أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها شهدت افتتاح قناة السويس قبل 150 عاما، لافتًا إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار، التي أطلقتها محافظة بورسعيد تهدف إلى تحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة التي تشهدها كافة القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة .
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