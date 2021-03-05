لحظة تدمير 1400 قطعة سلاح لجماعات مسلحة فى إسبانيا.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تدمير أكثر من 1400 قطعة سلاح تعود إلى الجماعات المسلحة في إسبانيا.





وقالت القناة إن إسبانيا دمرت ما يقرب من 1400 قطعة سلاح تعود إلى الجماعات المسلحة التي تمّ تصنيفها على أنها إرهابية.





وقامت عربة بخارية بسحق البنادق والمسدسات والذخائر الأخرى التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها من الجماعات المسلحة.





وجرى الحدث في مقر الحرس المدني الإسباني في فالديمورو بمدريد وحضره رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعدد من الوزراء، ويهدف هذا العمل الرمزي إلى القضاء على أسلحة تعود لمنظمة "إيتا" الباسكية الانفصالية المسلحة وجماعة "غرابو" اليسارية المتطرفة، وصودرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.





وشكر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز فرنسا على مساعدتها في "الحرب على الإرهاب"، معتبرا أن العملية رغم رمزيتها تعد "انتصارا للديمقراطية الاسبانية والمجتمع على الإرهاب".