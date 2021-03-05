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أخبار العالم

بابا الفاتيكان من العراق: أدعو العالم للتوقف عن ارتكاب الفظائع باسم الله

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:53 م
البابا فرانسيس والكاظمي
البابا فرانسيس والكاظمي
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محمود نوفل
قال بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، الجمعة: قناعتي  الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام والأخوة الإنسانية.

وأضاف البابا فرنسيس، في كلمته خلال زيارة تاريخية إلى العراق : علينا أن نتطلع إلى ما يوحدنا، عوض ما يؤدي إلى انقسامنا".

وتابع :  قائلا إن أزمة كورونا  تدعو إلى القلق، لكنها تدفع أيضا إلى التفكير في نمط الحياة وفي الوجود.

كما طالب البابا فرانسيس بضرورة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بطريقة عادلة.

 و عن العنف والأزمات التي شهدها العالم، خلال العقود الماضية، بين البابا قائلا :  إن الأصولية التي لا تقبل العيش المشترك جلبت الموت والدمار وأنقاضا ظاهرة للعيان.

وتطرق البابا فرنسيس إلى ما تعرض له الإيزيديون في العراق على يد تنظيم داعش الإرهابى، واصفا ما لحق بهم بالهمجية المتهورة وانعدام الإنسانية.

وواصل البابا كلمته قائلا :  إن الاختلاف الثقافي والديني يجب أن يكون عونا ثمينا ومفيدا، وليس شيئا يتم السعي إلى التخلص منه.

وأكد البابا فرانسيس  على ضرورة القيام بعملية إعادة بناء فعالة ، من أجل تسليم عالم أكثر عدلا وأكثر إنسانية للأجيال القديمة، مبينا أن العدل واحترام القانون هما اللذان يحميان العيش المشترك، وهذا الأمر يتطلب جهدا والتزاما من الجميع، بحسب قوله.

 وأردف البابا فرنسيس قائلا : ان الفاتيكان لا يكل في الدعوة إلى احترام الحقوق وحماية كل الجماعات الدينية في العالم، من أجل إشاعة السلام والوئام.

واستكمل : ادعو العالم الى التوقف عن ارتكاب الفظائع باسم الله، كفى عنفا وتطرفا، فالله يدعو إلى المحبة وليس إلى التشريد والإرهاب.

وأبدى البابا فرنسيس شكره للمنظمات الإنسانية التي تعمل في إعادة الإعمار بالعراق، وتنشط لأجل مساعدة النازحين واللاجئين
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