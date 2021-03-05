راندا رزق: الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى جناحان يكملان بعضهما

قالت الدكتورة راندا رزق، مستشار وزيرة التضامن للمسئولية الاجتماعية والدعم الفنى، إن وزارة التضامن الاجتماعى تنتهج نهجًا جديدًا وهو تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات الأولى للرعاية،خاصة للفئات القادرة على العمل، مشددة على أن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى جناحان يكملان بعضهما البعض.





وأضافت رزق أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أطلقت بالأمس خلال زيارتها لمحافظة بنى سويف قافلة «كساء وغذاء» لاسر بلا مأوي مقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة حياة للتنمية المستدامة، وهذه القافلة تضم ٤٠٠ كيلو لحوم، و٢٠٠ كرتونة تموينية، و٢٠٠ بطانية ، و٢٠٠ عباءة فاخرة، و٢٠٠ قطعة ملابس أطفال، وسيتم توزيعها علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلامأوي رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية، مشددة على أن هذا الأمر يؤكد الدور الفاعل للمجتمع المدنى والمسئولية المجتمعية لتلك المؤسسات والتى تدعو للتشارك والتناغم مع الدولة.



