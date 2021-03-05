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منوعات

الإعلامي نزار الفارس يعلن استعداده للتصالح مع رانيا يوسف

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:40 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، إنه لا يمانع في التصالح مع الفنانة رانيا يوسف والتنازل عن دعواه القضائية التي أقامها ضدها، في حال اعتذارها وتبرئته من اتهامها إليه الذي وصل إلى التحرش بها، والاعتراف بأنها كانت على علم بكل الأسئلة التي وُجهت إليها خلال لقائه معها.


وأوضح نزار الفارس، خلال تصريحاته بمؤتمر اقامه اليوم، أنه يرى الفنانة رانيا يوسف إنسانة ومحترمة ويحترمها بشكل شخصي، وأنه لا يمانع في مد يده للتصالح معاها إذا طلبت هذا الأمر منه، لافتا إلى أنه سيتقبل اعتذارها بشكل رحب.


وأفاد الاعلامي العراقي، أنه لا يوجد بينه وبين القناة رانيا يوسف سوى الاحترام والتقدير، وأنه لم يكن يريد إحداث أي ضجة من خلال لقائه معها وأنها كانت موافقة عليه ولم تعترض على اي من أسئلته.


ويذكر أن  الإعلامي العراقي "نزار الفارس"،  أجرى اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل قضيته مع الفنانة رانيا يوسف بعد اتهامه بأنه تحرش بها و تعمد إثارة الضجة حولها، حيث أقدم نزار الفارس على رفع دعوى قضائية ضد رانيا يوسف طلب منها تعويضا ماديا ردا على التشهير به.

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