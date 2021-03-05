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أخبار العالم

سوريا.. صواريخ مجهولة تستهدف سوق المحروقات في جرابلس .. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:51 م
سوريا.. انفجار إثر
سوريا.. انفجار إثر سقوط صواريخ في سوق المحروقات بجرابلس
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار بسوق المحروقات قرب منطقة جرابلس بريف حلب الشرقي، وهي منطقة تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا.

نقلت "السورية.نت" نقلا عن مصدر، أن هجوم بصاروخين استهدف سوق "الفيول" في جرابلس، ما أسفر عن  اشتعال خزانات الوقود في السوق.

أعلن المكتب الإعلامي لمدينة جرابلس أن صواريخ مجهولة المصدر تستهدف سوق الفيول في منطقة الحمران بريف جرابلس شرق حلب.

فيما أفادت وكالة "ستيب نيوز" بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة القصف الصاروخي الذي استهدف سوق المحروقات قرب معبر الحمران شرق حلب قبل قليل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الانفجار الضخم بسوق المحروقات، قرب مدينة جرابلس، والخاضع لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.
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