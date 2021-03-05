محمد موسى: ثورة تكنولوجية لتطوير منظومة البريد المصري

قال الإعلامي محمد موسى: إن الهيئة القومية للبريد، تشهد ثورة تطوير كبيرة على أحدث أساليب التكنولوجيا، لافتا أنه يتم حاليا هيكلة كاملة لمنظومة البريد المصري بفكر ووعي متميز بقيادة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.





وأشاد محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بالسيارات المتنقلة التي وصلت شمال سيناء لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنها مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلي "atm" وتؤدى جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري، لافتا أن المستهدف أن يصل عدد هذه السيارات المتنقلة إلى 80 سيارة بنهاية 30 يونيو القادم.





ودفعت الهيئة القومية للبريد اليوم الجمعة، ب ٣٩ سيارة بريد متنقلة مصفحة ومؤمنة بأعلى وسائل التأمين لخدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري حاليًا بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة.



