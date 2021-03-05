ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن تزف بشرى بشأن تظلمات تكافل وكرامة.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:25 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
Advertisements
محمد القاضي
قال ياسر عبدالسلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم دراسة التوسع في برنامج الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة".

وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة وصول عدد الأسر المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة.

وأوضح المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، أنه تم ميكنة جميع الإدارات على مستوى الجمهورية، مما يساهم في سرعة حل المشكلات التي تواجه المستحقين للمنحة، معقبا: "نتعهد ببحث أي تظلم للأسر في برنامج تكافل وكرامة".

وأشار المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة،: "نسعى للوصول إلى حل جميع التظلمات التي تقدم بها المواطنون"، موضحا: "من تقدم للبرنامج ولم يتم قبوله من حقه أن يتقدم مرة أخري، وسيتم دراسة جميع التظلمات ومراجعتها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التضامن الاجتماعي في 2020.. جهود وإنجازات الحماية الاجتماعية بمنظور جديد لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد

مدير "تكافل وكرامة" يزف بشرى سارة للمستفيدين.. فيديو

تكافل وكرامة: لدينا 14 مليون مستفيد.. وقاعدة بيانات لثلث المجتمع.. فيديو

التضامن توضح طريقة اشتراك المواطنين في تكافل وكرامة ..فيديو

2 مليون.. التضامن توضح حقيقة شطب مستحقي معاش تكافل وكرامة.. فيديو

وزيرة التضامن تطلق قافلة كساء وغذاء وتسلم 16 دراجة لذوي الاحتياجات في بني سويف

ترشيحاتنا

نطقت بالكثير دون أن تتحدث.. تحليل لغة جسد ميجان ماركل خلال مقابلتها الحصرية

بالاتفاق مع المالية.. بدء تحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين

لا يستطيع شراء كيلو لحم.. فنان متقاعد يشكو فقره بكلمات مؤثرة

حلول عملية لمواجهة "برد البيوت" وتحويل المنازل إلى موفرة للطاقة

المصرية للتخطيط : الاستخدام الحالي لـ مجمع التحرير أساء لقيمة الميدان.. فيديو

19 لاعبًا .. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الحامل .. 3 أطعمة يجب تناولها لصحة طفلك

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات فيات تيبو 2021 الشكل الجديد .. صور

الكمامة وحدها لا تكفي.. أطعمة يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بـ كورونا