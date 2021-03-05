التضامن تزف بشرى بشأن تظلمات تكافل وكرامة.. فيديو

قال ياسر عبدالسلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يتم دراسة التوسع في برنامج الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة".





وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة وصول عدد الأسر المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة.





وأوضح المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، أنه تم ميكنة جميع الإدارات على مستوى الجمهورية، مما يساهم في سرعة حل المشكلات التي تواجه المستحقين للمنحة، معقبا: "نتعهد ببحث أي تظلم للأسر في برنامج تكافل وكرامة".





وأشار المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة،: "نسعى للوصول إلى حل جميع التظلمات التي تقدم بها المواطنون"، موضحا: "من تقدم للبرنامج ولم يتم قبوله من حقه أن يتقدم مرة أخري، وسيتم دراسة جميع التظلمات ومراجعتها".



