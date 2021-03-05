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أخبار البلد

مصر تدين هجمات الحوثيين الإرهابية الموجهة ضد السعودية

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:09 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أعربت جمهورية مصر العربية ، اليوم الجمعة ، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة ، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ بالستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وشددت مصر مُجددًا على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

كما أعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.
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