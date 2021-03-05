القوات التركية تستهدف قرى سورية بصواريخ

أ فادت شبكة أخبار سوريا الوطن بقيام ‌ قوات "الاحتلال التركي" باستهداف قرى كفرنايا والشيخ عيسى وحليصة وأم حوش وصولًا إلى بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي والأضرار مادية بصواريخ حيث تخضع تلك المنطقة لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا.





وفي سياق اخر؛ نقلت "السورية.نت" نقلا عن مصدر، أن هجوم بصاروخين استهدف سوق "الفيول" في جرابلس، ما أسفر عن اشتعال خزانات الوقود في السوق.





وأعلن المكتب الإعلامي لمدينة جرابلس أن صواريخ مجهولة المصدر تستهدف سوق الفيول في منطقة الحمران بريف جرابلس شرق حلب.





فيما أفادت وكالة "ستيب نيوز" بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين نتيجة القصف الصاروخي الذي استهدف سوق المحروقات قرب معبر الحمران شرق حلب قبل قليل.



