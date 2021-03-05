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أخبار العالم

بيان عاجل لحرس الحدود السعودي

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:42 م
حرس الحدود
حرس الحدود
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محمود نوفل
تمكن حرس الحدود السعودي اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 1.5 طن من الحشيش المخدر في محافظة شرورة، جنوبي المملكة.

وفي بيان له؛ قال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني اليوم الجمعة إن الدوريات البرية بقطاع شرورة في منطقة نجران، جنوب غرب، المملكة أحبطت محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر. 

وأضاف : كما استكملت الإجراءات ضد المتهمين، وسلمت المحجوز للجهة المعنية.


وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية بالأمس تمكنت ، وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط محاولتي تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة.

وبحسب البيان الصادر عن الجمارك السعودية؛ فقد تم ضبط عدد من المتهمين اللذين استقبلوا الشحنة، والبالغ عددهم 5 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات.

وأشار البيان  إلى أن المضبوطات، بلغت أكثر من 2.6 مليون حبة كبتاجون. 

وكشفت الجمارك السعودية عن طريق إخفاء الحبوب المخدرة حيث قالت : وُجدت مخبأة بطريقة احترافية داخل أرضية مقطورة، وأخرى داخل تجويف أحجار.

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