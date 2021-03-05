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محافظات

وزيرة الثقافة : إقامة مهرجان عالمى سنوى ببورسعيد

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:42 م
وزيرة الثقافة : إقامة
وزيرة الثقافة : إقامة مهرجان عالمى سنوى ببورسعيد
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محمد الغزاوي
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، خلال افتتاحها سينما مصر عقب اعادة رفع كفاءتها إنها طالبت بالإعداد لتنظيم مهرجان سينمائي عالمي على أرض محافظة بورسعيد.

شددت الوزيرة، على أن المهرجان سيقام بصفة سنوية، مؤكدة أن بورسعيد تملك كافة المقومات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الفعاليات الفنية العالمية.

أوضحت الوزيرة أنه كان من المفترض افتتاح السينما منذ عام لولا جائحة كورونا التي تسببت في تأجيل الافتتاح، موجهة الشكر للقائمين على هذا الصرح الفني
ولفتت الوزيرة الى ان السينما تتسع لـ526 مشاهدا، وجرى تزوديها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائي، بجانب أنظمة الدفاع المدني والمراقبة المتطورة.

وفى ذات السياق  أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقب افتتاح السينما بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن “سينما مصر” واحدة من أقدم دور العرض فى مصر، وشاهدة على العديد من الأحداث التاريخية، ولها في قلوب كل مواطن بورسعيدي وزائر للمدينة ذكرى سعيدة.

وقال محافظ بورسعيد، إن سعر تذكرة الدخول إلى “سينما مصر” بعد إعادة افتتاحها وتجديدها هو 20 جنيها فقط وهو فى متناول الجميع خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
 
يذكر ان وزيرة الثقافة، أطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم أمير الغناء العربى هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.
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