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برلمان

برلمانية : إنتاج مصر لقاح كورونا يعيد ريادتها في مجال تصنيع الأدوية

السبت 06/مارس/2021 - 08:18 ص
النائبة عبلة الألفي
النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب
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سماح أنور
قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة، إنه منذ بداية أزمة كورونا والكوادر الطبية وعلي رأسها الباحثين والعلماء لا زالوا يعملون عن كثب وتفاني من أجل الوصول إلي لقاح مصري 100%، معقبة " احنا بنبدأ من حيث انتهي الأخرون ".


أكدت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تصنيع مصر للقاح كورونا من شأنه عودة ريادتها في مجال التصنيع الدوائي ومن ضمنها اللقاحات والأمصال مما يعمل علي توفير أكبر قدر من النفقات المتعلقة بالإستيراد وتحويلنا إلي دولة منتجة .


أضافت البرلمانية، أن مصر تمتلك القدرة والجاهزية العالية علي بدء مرحلة الإنتاج، فنحن اثبتنا جدارة وثقة حال إيجادنا علاج لفيروس سي الذي كان يعد أخطر الأمراض التي تواجهها الدولة بالأونة الأخيرة، فهه الخطوة تعتبر بمثابة عودة للنجاحات والأمجاد .


وطالبت النائبة، بضرورة إجراء حملات تستهدف الكشف عن أمراض الطفولة المبكرة كالتقزم من أجل التنبؤ بمدي حدوث عواقب محتملة، فضلا عن تصنيع كافة وسائل منع الحمل لتنظم الأسرة.


جاء ذلك بعد أن  كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، بعد نشر البحث المصري في أكبر المجلات العلمية في العالم، الذي تحدث عن فعالية وامان اللقاح المصري على الحيوانات.


وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي": "سيتم البدء في التجهيز لإنتاج عينات اللقاح المصري تمهيدا لبدء التجارب السريرية على الإنسان خلال أسابيع من الان".


وأضاف : "فترة إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري تقدر بنحو 6 أشهر وبعد التأكد من الأمان والفعالية ونجاح التجارب سيتم البدء على الفور في التصنيع  والانتاج".


وتابع خالد عبد الغفار: "لأول مرة في مصر يتم إنتاج لقاح مصري بهذه التقنية ونعمل في أكثر من مشروع لإحداث التكامل في البحث العلمي لتطوير اللقاحات والأمصال".


وأكمل خالد عبد الغفار: "كورونا ليس أول أو اخر وباء ونستعد لمواجهة اي جديد وهناك تنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء والقوات المسلحة ومراكز البحوث".

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