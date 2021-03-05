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حوادث

النيابة تنتقل لموقع حادث الكريمات وتستعلم عن الأعداد النهائية للضحايا

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:40 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
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ندى حمودة – أحمد مهدي
انتقل منذ قليل، فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخص على طريق الكريمات بأطفيح لاجراء المعاينة وبيان سبب وقوع الحادث.

واستعلمت النيابة، عن الأعداد النهائية للوفيات والاصابات وانتقل عدد من اعضاء النيابة الي مستشفيات أطفيح وبني سويف لسماع اقوال المصابين ممن تسمح حالتهم للادلاء باقوالهم.

وأشارت التحريات والمعاينات الأولية، إلى أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما ادى لكثرة عدد حالات الوفيات والاصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.

انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة، وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.

وأفادت مصادر، أنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، و12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجاري نقل باقي جثث المتوفين حصر اعداد المصابين.
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