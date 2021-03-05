النيابة تنتقل لموقع حادث الكريمات وتستعلم عن الأعداد النهائية للضحايا

انتقل منذ قليل، فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص والذي أودى بحياة 20 شخص على طريق الكريمات بأطفيح لاجراء المعاينة وبيان سبب وقوع الحادث.





واستعلمت النيابة، عن الأعداد النهائية للوفيات والاصابات وانتقل عدد من اعضاء النيابة الي مستشفيات أطفيح وبني سويف لسماع اقوال المصابين ممن تسمح حالتهم للادلاء باقوالهم.





وأشارت التحريات والمعاينات الأولية، إلى أن السيارة النقل كانت بمقطورة ودهست الميكروباص ما ادى لكثرة عدد حالات الوفيات والاصابات.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.





انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة، وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.



