رئيس جمعية الأمهات الحاضنات: الولاية التعليمية حق أصيل للأم.. فيديو

قال اللواء محمد جمال الدين، رئيس جمعية الأمهات الحاضنات ، خلال لقاء ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن الولاية التعليمية حق أصيل للأم ولا يجب التفريط فيه، فهى التى تذهب بأولادها إلى المدارس والتى تذاكر لأولادها وليس الأب.

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون أجر حضانة "اذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.





ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.









ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.





وحدد مشروع القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زادت سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن ادائها بدون عذر مقبول.



