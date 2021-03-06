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محمد حجازي: مصر ميزان الحركة في الشرق الأوسط

السبت 06/مارس/2021 - 12:16 ص
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق
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عادل نصار
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعتبر ميزان الحركة في الشرق الأوسط وصاحبة قرار سياسي وعسكري فاعل. 

وأضاف حجازي، في حواره مع الاعلامي أحمد الدريني، خلال تقديمه برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، اليوم الجمعة، أن مصر ليس لديها اي أجندة في ليبيا وتسعى لحماية الشعب الليبي ضد اطماع أي طرف. 


وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية قادت معركة كبيرة في أوروبا بعد ثورة ٣ يونيو، مضيفا ان الدبلوماسية على مباديء وتعمل للحفاظ على حقوقها وحقوق الآخرين ولا تتدخل في شئون أحد. 

وتابع السفير، أن الدبلوماسية المصرية جيش له أدوات مختلفة، متابعا أن الدبلوماسي جندي محارب من أجل وطنه يستخدم أحدث أدوات العلم لخدمة أهداف بلاده.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أوروبا الجار التاريخي الأقدم لمصر، وشمال أفريقيا لها روابط تاريخية اصيلة بأوروبا.

وأشار إلى أن مصر محور استقرار أوروبا وشريك استراتيجي اساسي لها، وقادة أوروبا يعتبرون استقرار مصر محور امان لقارتهم.
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