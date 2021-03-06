طلب إيدي بسرعة.. زوجة يوسف الشريف تروى قصة ارتباطهما

قالت انجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، إن مسلسلها كوفيد 25 المقرر عرضه خلال شهر رمضان بإجمالى 15 حلقة ويحكى قصة صعبة تتنوع ما بين خيالية ومشاعر انسانية، وعمق ويروى عن تطور خيالى عن فيروس كورونا .









وأوضحت " علاء "، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة، أن بداية معرفتها بزوجها يوسف الشريف كان بانترفيو صحفى ثم قابلته صدفة فى عزومة بشهر رمضان معقبة "وكانت كل حاجة بسرعة وطلب ايدى واتقدملى" .





وأكدت أن يوسف الشريف شخصية غامضم ولكن دراستها جعلتها تفهم شخصيته لحد كبير، لافتة إلى أن مسلسل لعبة إبليس كانت أقرب الأعمال التى جمعتها بزوجها.





وأشارت إلى أنها اقترحت على زوجها تطويل شعر رأسه فى مسلسل " اسم مؤقت " وإضافة بعض التغييرات البسيطة فى ملامحه ولكنه رفض فى البداية وحدثت اختلافات ولكنه اقتنع في النهاية.