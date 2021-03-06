طريقة جديدة لعمل كشك بالحمام

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كشك بالحمام بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الحمام.
مقادير كشك بالحمام
3 حمامات مسلوقين ومقطعين إلى أرباع
مرقة سلق الحمام
دقيق
زبادي
نعناع جاف
ملح وفلفل
بصل مقرمش
مكعب مرق
سمنة بلدي
طريقة تحضير كشك بالحمام
* يخلط جزء من الدقيق مع الزبادي
* في الطاسة، يشوح الدقيق مع السمنة البلدي
* ثم تضاف مكعبات المرقة ويقلب جيدا حتى ينضج الدقيق
* يضاف خليط الدقيق بالزبادي وقليل من عصير الليمون
* يقلبو جيدًا ثم تضاف مكعبات المرقة، ثم قليل من البصل المقرمش داخل الكشك
* تحمر قطع الحمام ثم تضاف داخل الكشك وتترك حتى تغلي وتمتزج المكونات، ثم يضاف عليها تشويحة النعناع في السمنة البلدي على الوجه، وتقدم