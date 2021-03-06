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مرأة

طريقة جديدة لعمل كشك بالحمام

السبت 06/مارس/2021 - 03:01 ص
طريقة جديدة لعمل
طريقة جديدة لعمل كشك بالحمام
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كشك بالحمام بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الحمام.

مقادير كشك بالحمام

3 حمامات مسلوقين ومقطعين إلى أرباع
مرقة سلق الحمام
دقيق
زبادي
نعناع جاف
ملح وفلفل
بصل مقرمش
مكعب مرق
سمنة بلدي

طريقة تحضير كشك بالحمام

* يخلط جزء من الدقيق مع الزبادي

* في الطاسة، يشوح الدقيق مع السمنة البلدي

* ثم تضاف مكعبات المرقة ويقلب جيدا حتى ينضج الدقيق

* يضاف خليط الدقيق بالزبادي وقليل من عصير الليمون

* يقلبو جيدًا ثم تضاف مكعبات المرقة، ثم قليل من البصل المقرمش داخل الكشك

* تحمر قطع الحمام ثم تضاف داخل الكشك وتترك حتى تغلي وتمتزج المكونات، ثم يضاف عليها تشويحة النعناع في السمنة البلدي على الوجه، وتقدم

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