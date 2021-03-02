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مرأة

مغذي ومفيد وجديد.. طريقة عمل كشك بالجمبري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:01 ص
كشك بالجمبري
كشك بالجمبري
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كشك بالجمبري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الجمبري.

مقادير كشك بالجمبري:

جمبري
زبادي
دقيق
لبن
بصل
ثوم
زيت
شوربة جمبري
ملح وفلفل
كمون
بهارات
سمك
كزبرة ناشفة
بصل مقرمش

طريقة تحضير كشك بالجمبري

* يخلط الزبادي مع الدقيق واللبن وتترك حتى تختمر

* ثم يضاف الخليط مع مرقة الجمبري الساخنة وتقلب جيدا حتى يثقل القوام

* في طاسة أخرى يشوح الثوم مع الجمبري والكزبرة الناشفة ثم يضاف الكزبرة الخضراء

* ثم يضاف بهارات السمك والملح والفلفل

* ثم يضاف الجمبري على الكشك ويقدم مع البصل المقرمش ويقدم

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