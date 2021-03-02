مغذي ومفيد وجديد.. طريقة عمل كشك بالجمبري

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كشك بالجمبري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الجمبري.

مقادير كشك بالجمبري:

جمبري

زبادي

دقيق

لبن

بصل

ثوم

زيت

شوربة جمبري

ملح وفلفل

كمون

بهارات

سمك

كزبرة ناشفة

بصل مقرمش



طريقة تحضير كشك بالجمبري

* يخلط الزبادي مع الدقيق واللبن وتترك حتى تختمر

* ثم يضاف الخليط مع مرقة الجمبري الساخنة وتقلب جيدا حتى يثقل القوام

* في طاسة أخرى يشوح الثوم مع الجمبري والكزبرة الناشفة ثم يضاف الكزبرة الخضراء

* ثم يضاف بهارات السمك والملح والفلفل

* ثم يضاف الجمبري على الكشك ويقدم مع البصل المقرمش ويقدم