مغذي ومفيد وجديد.. طريقة عمل كشك بالجمبري

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كشك بالجمبري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الجمبري.
مقادير كشك بالجمبري:
جمبري
زبادي
دقيق
لبن
بصل
ثوم
زيت
شوربة جمبري
ملح وفلفل
كمون
بهارات
سمك
كزبرة ناشفة
بصل مقرمش
طريقة تحضير كشك بالجمبري
* يخلط الزبادي مع الدقيق واللبن وتترك حتى تختمر
* ثم يضاف الخليط مع مرقة الجمبري الساخنة وتقلب جيدا حتى يثقل القوام
* في طاسة أخرى يشوح الثوم مع الجمبري والكزبرة الناشفة ثم يضاف الكزبرة الخضراء
* ثم يضاف بهارات السمك والملح والفلفل
* ثم يضاف الجمبري على الكشك ويقدم مع البصل المقرمش ويقدم