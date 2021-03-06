بفستان أوف شولدر .. لبلبلة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت المذيعة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها برفقة مجموعة من الأصدقاء خلال حضورهم مؤتمر الدولي للتميز والجودة.









لفتت لبلبة الأنظار في الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلي حدود الركبة و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بصيحة الأوف شولدر و بأكمامه المصنوعة من القماش الشفاف المميز.





اقرأ إيضا...





وأنتعلت لبلبة حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، فيما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة و التي منحتها إطلالة جذابة و متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت لبلبة على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.



