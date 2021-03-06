بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى





حيث يجيب الطلاب الان على أسئلة امتحان الفلسفة إلكترونيا عبر أجهزة التابلت من داخل اللجان المراقبة داخل مدارسهم ، دون التعبير عن اي شكاوى من صعوبة الأسئلة.







وقد أكد طلاب الصف الأول الثانوي المتواجدين في لجان الامتحان الآن، أن السيستم الخاص بمنصة الامتحان الإلكترونية، يعمل بكفاءة معهم منذ بدء الامتحان في التاسعة صباحا ولم تحدث أي أعطال به حتى الآن.





يتواجد الآن على منصة امتحانات الصف الأول الثانوي، طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح والأقصر وشمال سيناء، الذين يؤدون الآن امتحان الفلسفة إلكترونيا عبر التابلت.





وقبل ساعة من بدء زمن الامتحان، تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب أولى ثانوي على مداخل المدارس، حيث يخضع الطلاب لعمليات الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية، ثم التعقيم من خلال رش المواد الكحولية المعقمة.





وتم إلزام الطلاب بعمل تباعد اجتماعي أثناء طابور الدخول للمدرسة، إضافةً دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، وذلك كله حرصا على حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تشهد الآن لجان امتحانات الصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية الة من الهدوء التام اثناء سير امتحان مادة الفلسفة.