ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى

السبت 06/مارس/2021 - 09:45 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
Advertisements
ياسمين بدوي
تشهد الآن لجان امتحانات الصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية الة من الهدوء التام اثناء سير امتحان مادة الفلسفة.

حيث يجيب الطلاب الان على أسئلة امتحان الفلسفة إلكترونيا عبر أجهزة التابلت من داخل اللجان المراقبة داخل مدارسهم ، دون التعبير عن اي شكاوى من صعوبة الأسئلة.


وقد أكد طلاب الصف الأول الثانوي المتواجدين في لجان الامتحان الآن، أن السيستم الخاص بمنصة الامتحان الإلكترونية، يعمل بكفاءة معهم منذ بدء الامتحان في التاسعة صباحا ولم تحدث أي أعطال به حتى الآن.


يتواجد الآن على منصة امتحانات الصف الأول الثانوي، طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح والأقصر وشمال سيناء، الذين يؤدون الآن امتحان الفلسفة إلكترونيا عبر التابلت.

وقبل ساعة من بدء زمن الامتحان، تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب أولى ثانوي على مداخل المدارس، حيث يخضع الطلاب لعمليات الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية، ثم التعقيم من خلال رش المواد الكحولية المعقمة. 

وتم إلزام الطلاب بعمل تباعد اجتماعي أثناء طابور الدخول للمدرسة، إضافةً دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، وذلك كله حرصا على حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى
بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى
بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى
بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى
بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى
بالصور.. طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع سيستم الامتحان عبر التابلت بلا شكاوى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم تتيح لطلاب أولى ثانوي امتحان الأحياء على المنصة الإلكترونية في الفترة الامتحانية الثانية

تعطل الشبكة في امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة طه سطور بمطروح

هدوء تام .. ننشر صورا حية لرصد الأجواء داخل لجان امتحانات 2 ثانوي الآن

طلاب أولى ثانوي يتعاملون مع منصة امتحان الرياضيات بهدوء بدون شكاوى.. صور

تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب 2 ثانوي قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

هدوء في لجان امتحان 2 ثانوي بالقاهرة.. والطلاب: السيستم شغال | صور

ترشيحاتنا

من النيل لأقصى الشرق في دقايق.. 20 صورة ترصد جمال محور الحضارات بعد افتتاحه

فتاة تكشف طريقة ربح الأموال من يوتيوب.. تفاصيل

أخبار الفن| خلال 3 أشهر.. 9 من نجوم الفن رحلوا فى 2021 ..ورضا إدريس يكشف عن شخصيته فى مسلسل الاختيار 2

تعرف على مميزات "حمام فرعون" في الاستشفاء والعلاج .. فيديو

تاريخ مواجهات الزمالك مع الترجي التونسي قبل موقعة رادس الليلة

ما حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021