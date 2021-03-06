المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

بدأت مدارس جمهورية مصر العربية في إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، لطلاب صفوف النقل، وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" صورا للنتائج التي أعلنتها المدارس حتى الآن.

انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، لجميع صفوف النقل المتمثلة في الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي.









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وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" إحصائيات رقمية تكشف نسب الحضور والغياب على مدار الأسبوع في جميع الامتحانات، لوقف الشائعات التي حاولت الترويج لفكرة أن الخوف من كورونا رفع نسب الغياب في الامتحانات هذا العام، كما ترد الإحصائيات أيضا على ما يقال بشأن فشل سيستم الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.













امتحانات الصف الرابع الابتدائي

أدى 2 مليون و20 ألفا و994 طالبا/طالبة بالصف الرابع الابتدائي، يوم الأحد 28 فبراير 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 96.92%، من إجمالي 2 مليون و85 ألفا و235 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.











امتحانات الصف الخامس الابتدائي

أدى 2 مليون و63 ألفا و516 طالبا/طالبة بالصف الخامس الابتدائي، يوم الاثنين 1 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألفا و581 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.









امتحانات الصف السادس الابتدائي

أدى مليون و988 ألفا و209 طلبة/طالبات بالصف السادس الابتدائي، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.77%، من إجمالي 2 مليون و33 ألفا و633 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.









امتحانات الصف الأول الإعدادي

أدى مليون و834 ألف و312 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادي، يوم الأربعاء 3 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.









وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألفا و37 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.















امتحانات الصف الثاني الإعدادي

أدى مليون و918 ألف و648 طالب/طالبة بالصف الثاني الإعدادي، يوم الخميس 4 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألفا و423 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.









امتحانات الصف الأول الثانوي