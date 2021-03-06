المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

بدأت مدارس جمهورية مصر العربية في إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، لطلاب صفوف النقل، وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" صورا للنتائج التي أعلنتها المدارس حتى الآن.
انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021، لجميع صفوف النقل المتمثلة في الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي.
وفيما يلي يرصد موقع "صدى البلد" إحصائيات رقمية تكشف نسب الحضور والغياب على مدار الأسبوع في جميع الامتحانات، لوقف الشائعات التي حاولت الترويج لفكرة أن الخوف من كورونا رفع نسب الغياب في الامتحانات هذا العام، كما ترد الإحصائيات أيضا على ما يقال بشأن فشل سيستم الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.
امتحانات الصف الرابع الابتدائي
أدى 2 مليون و20 ألفا و994 طالبا/طالبة بالصف الرابع الابتدائي، يوم الأحد 28 فبراير 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 96.92%، من إجمالي 2 مليون و85 ألفا و235 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
امتحانات الصف الخامس الابتدائي
أدى 2 مليون و63 ألفا و516 طالبا/طالبة بالصف الخامس الابتدائي، يوم الاثنين 1 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.53%، من إجمالي 2 مليون و115 ألفا و581 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
امتحانات الصف السادس الابتدائي
أدى مليون و988 ألفا و209 طلبة/طالبات بالصف السادس الابتدائي، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.77%، من إجمالي 2 مليون و33 ألفا و633 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
امتحانات الصف الأول الإعدادي
أدى مليون و834 ألف و312 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادي، يوم الأربعاء 3 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.
وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألفا و37 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
امتحانات الصف الثاني الإعدادي
أدى مليون و918 ألف و648 طالب/طالبة بالصف الثاني الإعدادي، يوم الخميس 4 مارس 2021، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد، وبلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.6%، من إجمالي مليون و964 ألفا و423 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
امتحانات الصف الأول الثانوي
- السبت 27 فبراير (اللغة العربية والأحياء):
حضر الامتحانين 620 ألفا و133 طالب/طالبة من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 552 ألفًا و936 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفًا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.
كما أدى 26624 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.
- الاثنين 1 مارس (اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا):
حضر الامتحانين 648 ألفا و791 طالبا/طالبة، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 640 ألفا و431 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألفا و72 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.
كما أدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%.
- الأربعاء 3 مارس (الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية):
حضر الامتحانين 654 ألفا و207 طلاب/طالبات، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتمكن 648 ألفا و544 طالبا/طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة 99.1%، بينما تمكن 650 ألفا و59 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 99.3%.
كما أدى 29750 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
امتحانات الصف الثاني الثانوي:
- يوم الأحد 28 فبراير (اللغة العربية - الجبر والتفاضل وحساب المثلثات).
حضر 566 ألفا و400 طالب/طالبة، وتمكن 547 ألفًا و222 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.
كما أدى 26740 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95.71%.
- الثلاثاء 2 مارس 2021 (الأحياء - الفلسفة)
حضر الامتحانين 586 ألفا و467 طالبا/طالبة، من إجمالي 589 ألفا و104 طلبة/طالبات على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 378 ألفا و681 طالبا/طالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 210 آلاف و423 طالاب/طالبة، على مستوى الجمهورية، وتمكن 377 ألفا و604 طلبة/طالبة من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 208 آلاف و863 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%، من إجمالي الشعبة الأدبية.
كما أدى 26 ألفا و980 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.6%.
- الخميس 4 مارس (اللغة الاجنبية الثانية و علم النفس )
نجح 583 ألفا و477 طالبا/طالبة بالصف الثاني الثانوي، في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالي حضور 585 ألفا و248 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، بينما نجح 208 آلاف و765 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 آلاف و452 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.
كما أدى 26537 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95%.