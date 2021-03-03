وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات من KG1 حتى 3 ابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انه لن يتم عقد امتحانات شهرية لطلاب الصفوف من رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.





قال وزير التعليم عبر جروب معلمين مصر على تطبيق واتس اب : لا امتحانات من KG1 حتى الثالث الابتدائي نهائيا





وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات صفوف النقل، أسئلتها اختيار من متعدد، بها 4 بدائل لكل سؤال، وتتم الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.









وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: " الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، ونوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".









وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل "ساعتان" لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي:





تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.









ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.









والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على أقل من 25 % في مادة أو أكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.









الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.









وقالت عمليات إدارة الهرم التعليمية إنه على الفور تم تدارك الموقف وطباعة أسئلة جديدة لمادة اللغة العربية، دون أي تأثير سلبي على الطلاب.









وأضافت: "تم استبعاد الموجه الأول المسئول عن وضع الأسئلة الخاطئة ووكيل الإدارة المشرف العام على إجراءات الامتحانات تم عقابه بجزاء 15 يوما خصما من مرتبه".









وأوضحت عمليات إدارة الهرم التعليمية: "لم يصب أي طالب بضرر من هذا الخطأ، حيث تم احتواء الموقف سريعا، وما زلنا نتابع الوضع باهتمام دائم داخل غرفة العمليات".